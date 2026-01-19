Bastiaan de la Star Academy jouera dans une série française avec Kamini

L’aventure Star Academy n’est pas encore terminée que Bastiaan regarde déjà vers l’avenir. Révélé cette saison dans l'émission de télécrochet, le jeune artiste de 23 ans sera prochainement à l’affiche de la série Karma, une fiction destinée aux adolescents et jeunes adultes, diffusée sur france.tv. Une nouvelle étape importante pour celui qui, avant le château de Dammarie-les-Lys, avait déjà une solide expérience de comédien.

Formé à Londres dans une école de comédie musicale, Bastiaan n’est pas un novice du petit écran. Il s’est fait connaître grâce à la série Askip, diffusée sur Okoo et France 4, qui a cumulé plus de 45 millions de vues en sept saisons. Ce succès a conduit France Télévisions à lancer un spin-off ambitieux : Karma. Les premiers épisodes seront disponibles à partir du 30 janvier sur la plateforme france.tv.

Bastiaan Star Academy au cœur de la série Karma

Dans Karma, Bastiaan reprend le rôle de Dorian, un personnage qu’il incarnait déjà dans Askip. L’intrigue se déplace cette fois au lycée Joséphine-Baker, un établissement spécialisé dans l’art et le sport. La série aborde des thèmes forts : santé mentale, harcèlement, sexualité, addictions ou encore difficultés financières. Le récit démarre sur une accusation grave visant un professeur, posant d’emblée un regard frontal sur les fractures générationnelles.

Autre particularité de la série Karma : Bastiaan y donne la réplique à plusieurs visages connus, dont Kamini. L’interprète de Marly-Gomont reprend son rôle de Fred, déjà présent dans Askip. Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, Kamini ne tarit pas d’éloges sur le candidat de la Star Academy : « Il est talentueux, il travaille dur. Chanter, danser et jouer en même temps, c’est extrêmement exigeant. »

Tournée durant l’été, avant l’entrée de Bastiaan à la Star Academy, la série témoigne de la polyvalence de l’artiste. Kamini affirme suivre son parcours « de loin », tout en lui apportant publiquement son soutien sur les réseaux sociaux. Il lui prédit même « une carrière à la Pierre Garnier ou Helena ».

Entre la Star Academy, la tournée à venir et la série Karma, dpnt le premier épisode sera diffusé le 30 janvier sur France TV, Bastiaan s’impose déjà comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération.