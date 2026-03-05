Marine dévoile Escroc, un clip sur le syndrome de l’imposteur

Depuis sa victoire à Star Academy, Marine s’est rapidement imposée sur la scène musicale. Son premier album Coeur maladroit est un succès, confirmé par une première série de concerts. Malgré cet accueil positif, la jeune artiste avoue continuer à se poser des questions sur sa place dans l’industrie musicale.

La chanteuse a récemment bouclé la première partie de sa tournée, non sans difficultés. Des problèmes de voix l’ont contrainte à retirer certains titres de ses concerts. Une situation qui s’ajoute à la pression médiatique et aux critiques qui accompagnent sa nouvelle notoriété.

Pourtant, Marine affirme avoir appris à prendre du recul. Selon elle, les critiques font partie du jeu et ne doivent pas faire oublier le soutien massif du public.

Escroc, une chanson sur la légitimité

Le nouveau single Escroc aborde justement cette question de légitimité. Dans ce titre issu de Coeur maladroit, Marine évoque la petite voix intérieure qui lui fait parfois douter de son succès.

La chanteuse explique que cette réflexion reste avant tout personnelle. Malgré les ventes, la tournée et l’amour du public, elle dit ressentir le besoin de se convaincre elle-même que sa place est méritée.

Pour Marine, l’écriture d’Escroc a eu un effet presque thérapeutique. La chanson lui a permis d’exprimer ce sentiment partagé par de nombreux artistes : le syndrome de l’imposteur. Au fil du morceau, le doute laisse progressivement place à une affirmation plus positive : elle finit par reconnaître qu’elle mérite sa réussite.

Le clip d’Escroc, réalisé par Edie Blanchard, illustre cette introspection. Tournée dans un décor isolé au cœur des Cévennes, la vidéo montre Marine confrontée à ses propres interrogations alors qu’elle tente d’écrire une nouvelle chanson.

Peu à peu, la musique devient le moyen de dépasser ces incertitudes. À travers Escroc, Marine transforme ainsi ses doutes en moteur créatif, tout en poursuivant la promotion de Coeur maladroit avant son retour sur scène prévu au mois de mai.