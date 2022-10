"Berlin" : le spin-off de "La Casa de Papel" dévoile sa première bande-annonce (vidéo)

Après cinq saisons sensationnelles, La Casa de Papel , le plus gros succès de Netflix , s’est achevé il y a quelques mois. Ou presque... En effet, les fans vont bientôt avoir le plaisir de retrouver leur univers favori avec Berlin , le programme dérivé de la série espagnole. Centré sur le personnage d'Andrés de Fonollosa, l'un des protagonistes de La Casa de Papel , ce spin-off inédit vient de dévoiler sa première bande-annonce.

Une sortie prévue en 2023

Bien qu’aucune date de sortie exacte n’ait été divulguée, la légende du teaser annonce une diffusion au cours de l'année prochaine : "Mélanger amour et braquages n’est pas toujours une mauvaise idée. La série spin-off de La Casa de Papel : Berlin, avec Pedro Alonso, en 2023". "Berlin est un narcissique égocentrique qui a la folie des grandeurs. Il fait preuve d’une absence totale d’empathie. C’est un excentrique à tendances mégalomanes, ce qui l’empêche de faire la différence entre le bien et le mal. Il a un grand sens de l’honneur, et une nécessité pathologique de faire bonne impression, en particulier devant les inconnus", confie de son côté l’acteur qui incarne le personnage du même nom.

Côté casting, Damián (Tristán Ulloa), Keila (Michelle Jenner), Cameron (Begoña Vargas), Roi (Julio Peña Fernández) et Bruce (Joel Sánchez) ont été choisi pour lui donner la réplique dans la saison 1 qui sera composée de 8 épisodes.