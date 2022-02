Bientôt des champs de lavande dans le Berry !

On a plutôt l’habitude d’en voir dans le sud de la France mais la lavande peut s’installer aussi plus au nord. C’est le cas dans l’Indre. 108 000 plants ont été mis en terre ces dernières semaines ; sept hectares à Levroux et cinq à Diors.

C’est à deux agriculteurs, amis depuis une dizaine d’années que l’on doit le projet Les Aromatiques du Berry, François Moreau et François Devillières. Les « deux François » ont déjà travaillé ensemble. « On faisait du chanvre et puis il y a trois ou quatre ans, on a eu l’idée de se diversifier vu le contexte agricole où les cours sont très fluctuants », explique François Moreau. Quand on lui demande pourquoi avoir choisi la lavande, l’agriculteur répond « pourquoi pas ? », ajoutant que « le réchauffement climatique permet à la lavande d’être plantée en plaine à 200 mètres d’altitude ».

La première récolte aura lieu entre juin et juillet. Elle sera ensuite transformée sur place, détaille François Moreau.