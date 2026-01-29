Bientôt la fin du Visa pour les Français en Australie ?

Un nouvel accord entre l’Union européenne et l’Australie pourrait bientôt voir le jour afin de faciliter la libre circulation des citoyens entre les deux zones.

Depuis plus de 10 ans maintenant, de nombreux Français, souvent des jeunes, partent vivre une expérience hors du commun en Australie. Le plus souvent après leurs études, ils profitent du visa PVT (Programme Vacances-Travail) pour s’installer et travailler en Australie. Et bien, bonne nouvelle, cela sera peut-être encore plus simple, à l’avenir, pour y aller.

Bruxelles a récemment soumis une proposition au gouvernement australien visant à instaurer un dispositif de mobilité réciproque, permettant aux ressortissants australiens de vivre et de travailler librement dans les 27 États membres de l’UE, et inversement pour les citoyens européens souhaitant s’installer en Australie.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte plus large de relance des négociations autour d’un accord de libre-échange entre les deux partenaires. Selon le média NewsWire, l’Union européenne espère ainsi débloquer des discussions entamées en 2018 mais interrompues en 2023. Les négociations avaient alors échoué en raison de désaccords majeurs, notamment sur l’accès aux marchés agricoles australiens et la protection des appellations géographiques européennes.

Aujourd’hui, le gouvernement australien, dirigé par le Premier ministre Anthony Albanese, réexamine cette nouvelle proposition européenne. L’objectif serait double : renforcer les liens économiques et répondre aux pénuries de main-d’œuvre qui touchent à la fois l’Europe et l’Australie. Dans plusieurs secteurs clés — santé, construction, agriculture ou encore technologies — le manque de travailleurs qualifiés constitue un enjeu majeur.

Concrètement, ce programme de mobilité permettrait aux citoyens australiens de séjourner et de travailler jusqu’à quatre ans dans un pays de l’Union européenne sans obligation de contrat de travail préalable. Les citoyens européens bénéficieraient de conditions équivalentes en Australie. Ce nouveau dispositif remplacerait les accords actuels de type Working Holiday Visa, souvent limités par l’âge, la durée de séjour et les conditions d’emploi.

Une telle mesure représenterait une avancée significative en matière de mobilité internationale, en offrant davantage de flexibilité aux travailleurs, aux jeunes diplômés et aux professionnels expérimentés. Elle pourrait également favoriser les échanges culturels et renforcer la coopération entre l’Europe et l’Australie.