Bigflo et Oli : album "Karma" daté au 13 mars

Pour être sûrs que personne ne passe à côté de l’information, les deux frères dégainent un freestyle au nom sans équivoque : Vendredi 13 mars. Un titre pensé comme un ultime teaser avant d’entrer pleinement en “mode album”.

Quatre ans après le succès massif de Les autres c’est nous, écoulé à près de 250 000 exemplaires, Bigflo et Oli sont prêts à écrire un nouveau chapitre. Leur prochain album, baptisé Karma , sortira officiellement le 13 mars . Une date désormais gravée dans le marbre… et dans le titre de leur nouveau morceau.

Karma, un retour aux sources assumé

Conçu dans une maison en Espagne, à proximité de leur Toulouse natal, l’album Karma s’annonce comme un retour à l’essence même de leur rap. Leur label évoque un projet porté par un rap pur, dans la continuité des freestyles dévoilés ces derniers mois, tournés à New York, Mexico ou Londres.

Après Insolent 5, Cadaqués en Novembre et le premier extrait officiel Mourir pour renaître, ce nouveau freestyle vient refermer le cycle d’introduction à Karma. Sans refrain accrocheur ni concession pop, Vendredi 13 mars mise sur des punchlines incisives et un beat minimaliste.

Bigflo ouvre le bal avec des références pop culture et des confidences plus intimes : « Magicarpe sur mon collier, ça y est, j’suis devenu un Léviator », lance-t-il avant d’évoquer ses contradictions : « Dans la rue je me cache (…) sur scène j’aime briller ».

Oli enchaîne avec une énergie plus abrasive : « Le monde m’agace (…) le rap m’a lassé, mais pas le hip-hop ».

Le ton est donné : Karma promet un projet plus introspectif, né après une période personnelle complexe. Les deux artistes ont d’ailleurs confié avoir consulté des psychologues pour mieux séparer vie professionnelle et relation fraternelle. Une maturité qui devrait transparaître dans ce nouvel album.

Bonne nouvelle pour les fans : Karma prendra rapidement vie sur scène. Bigflo et Oli ont déjà annoncé plusieurs concerts au Zénith de Toulouse en avril et mai, avant une tournée estivale dans les festivals.

Le rendez-vous est pris : le 13 mars, Karma entrera officiellement dans le game.