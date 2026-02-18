Un bébé opéré d’une tumeur in-utero, une première mondiale !

En France, des équipes médicales ont réalisé une première mondiale médicale en soignant in utero un nourrisson atteint d’une tumeur vasculaire rare, risquant de compromettre sa survie avant même sa naissance.

Ce cas exceptionnel illustre une avancée majeure dans la prise en charge prénatale des malformations graves qui menacent la vie des fœtus. Vers la fin de son septième mois de grossesse, une volumineuse masse a été détectée au niveau du cou du fœtus lors d’un examen à la maternité de Mulhouse (Haut‑Rhin). Les médecins ont rapidement identifié cette anomalie comme un syndrome de Kasabach‑Merritt, une tumeur vasculaire particulièrement agressive qui peut aspirer les plaquettes sanguines, essentielles à la coagulation, et entraîner des hémorragies mortelles.

La taille et la progression rapide de la tumeur faisaient craindre une compression des voies respiratoires du bébé, rendant la survie in utero très incertaine. Les spécialistes du Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, en collaboration avec le Centre de référence des anomalies vasculaires superficielles des Hospices civils de Lyon, ont proposé une stratégie thérapeutique inédite : l’administration d’un médicament anti‑angiogénique, le Sirolimus, à la mère.

Pris par voie orale, ce traitement traverse la barrière placentaire pour atteindre le fœtus et ralentir la croissance des vaisseaux qui alimentent la tumeur. Selon le professeur Laurent Guibaud, ce protocole était « le seul moyen de sauver ce bébé ».

Le 14 novembre 2025, le petit Issa est né par césarienne à la maternité de Hautepierre à Strasbourg. Grâce au traitement anténatal, la masse avait suffisamment diminué pour permettre au nouveau‑né de respirer sans être intubé à la naissance. Toutefois, en raison d’un taux de plaquettes encore bas, une transfusion a été nécessaire après l’accouchement.

Aujourd’hui âgé de trois mois, Issa est suivi régulièrement à l’hôpital et continue de recevoir le Sirolimus afin de stabiliser la malformation. Ses parents et les médecins se disent soulagés : malgré la tumeur, l’enfant se développe normalement, mange bien et sourit.