Ed Sheeran : cet album dépasse le million de ventes en France

C’est une consécration majeure pour Ed Sheeran. Son album Divide vient de franchir le cap symbolique du million de ventes en France, décrochant une certification double disque de diamant. Un record inédit dans la carrière hexagonale du chanteur.

Sorti en 2017, Divide a marqué le sommet commercial d’Ed Sheeran. Dès sa parution, le disque s’est imposé comme un phénomène mondial, porté par une série de singles devenus incontournables. En France, l’album avait démarré à la deuxième place du Top Albums avec plus de 40 000 exemplaires écoulés en première semaine. Il terminera l’année 2017 comme le disque le plus vendu sur le territoire.

Divide, l’album record d’Ed Sheeran

Le succès de Divide repose sur une collection de tubes planétaires. Parmi eux, Shape of You, devenu le plus gros hit de la carrière d’Ed Sheeran, affiche des milliards de streams à travers le monde. Le romantique Perfect, notamment revisité en duo avec Beyoncé, a également marqué les esprits, tout comme Galway Girl, Happier ou Castle on the Hill.

Grâce à cette longévité exceptionnelle, Divide dépasse aujourd’hui le million d’exemplaires vendus en France, toutes unités confondues (ventes physiques, téléchargements et équivalents streaming). Un exploit rare pour un artiste international sur le marché français.

A l’échelle mondiale, l’album affiche plus de 15 millions d’exemplaires écoulés et figure parmi les disques les plus streamés de l’histoire des plateformes. Une performance qui confirme l’impact durable d’Ed Sheeran sur la pop des années 2010.

Avec ce cap du million de ventes, Ed Sheeran rejoint un cercle très fermé d’artistes internationaux ayant réalisé un tel score dans l’Hexagone.