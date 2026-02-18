Disparition de Billy Steinberg, auteur pour Madonna ou Céline Dion

Le monde de la musique perd l’un de ses plus grands artisans de l’ombre. Billy Steinberg , célèbre "songwriter" derrière certains des plus grands hits pop des années 80 et 90, est décédé à l’âge de 75 ans des suites d’une longue maladie. Son nom reste associé à des classiques intemporels comme Like a Virgin, True Colors, Eternal Flame ou encore So Emotional.

Membre du Songwriters Hall of Fame depuis 2011, Billy Steinberg formait dans les années 80 un tandem redoutable avec le compositeur Tom Kelly. Leur méthode était claire : Steinberg écrivait les paroles, Kelly composait la musique. Ensemble, ils ont signé une série de hits pop entrés dans l’histoire.

Des hits pop devenus cultes

Parmi leurs créations les plus célèbres figure Like a Virgin, propulsé au sommet des classements par Madonna. Le titre, au départ jugé trop provocateur par plusieurs maisons de disques, deviendra un phénomène mondial et l’un des symboles de la pop des années 80.

Autre chef-d’œuvre : True Colors, immortalisé par Cyndi Lauper, ou encore Eternal Flame par The Bangles. Le duo est également à l’origine de So Emotional pour Whitney Houston et I’ll Stand By You pour The Pretenders.

Billy Steinberg revendiquait une écriture basée sur la force des titres et des paroles percutantes. Like a Virgin ou I Touch Myself en sont l’illustration : des formules audacieuses devenues emblématiques.

Après la retraite de Tom Kelly dans les années 90, Steinberg a poursuivi sa carrière, signant notamment Falling Into You pour Celine Dion ou Give Your Heart a Break pour Demi Lovato.