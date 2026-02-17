"La Boss", nouveau single de Marguerite, à découvrir ce vendredi 20 février
Publié : 17 février 2026 à 11h38 par Elodie Quesnel
Après "Les filles, les meufs" et "La maison", Marguerite revient ce vendredi 20 février avec un nouveau single : "La Boss".
Le rendez-vous est pris ce vendredi 20 février. C’est sur ses réseaux sociaux que Marguerite a annoncé la sortie de son nouveau single, La Boss.
L’ancienne candidate de la Star Academy poursuit son ascension en 2026. Après le succès de son premier titre, Les filles, les meufs, certifié disque de platine et nommé dans la catégorie Chanson originale de l’année 2026 aux Victoires de la Musique, Marguerite est prête à écrire la suite de sa carrière.
Premier titre d'un nouveau projet
Marguerite fait de ce nouveau titre, La Boss, le premier titre d'un nouveau projet. Selon le communiqué de cette annonce, cette chanson "s'écoute comme un mantra : tout le monde peut devenir le personnage principal de sa propre vie. Un texte d'empowerment qui rappelle l'essentiel: ton corps, tes rêves, ta vie, tes choix: sois libre d'être pleinement toi. marguerite célébre ici celles qui doutent, qui se sentent invisibles, nulles mais qui portent en elles une force immense."
Marguerite poursuit également sa tournée, dont la majorité des dates affichent complet, notamment à Tours, Bordeaux ou encore Toulouse. Il reste toutefois quelques dernières places pour sa seconde date à L’Olympia, à Paris, prévue le 5 décembre 2026.