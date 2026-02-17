"La Boss", nouveau single de Marguerite, à découvrir ce vendredi 20 février

Le rendez-vous est pris ce vendredi 20 février. C’est sur ses réseaux sociaux que Marguerite a annoncé la sortie de son nouveau single, La Boss.

L’ancienne candidate de la Star Academy poursuit son ascension en 2026. Après le succès de son premier titre, Les filles, les meufs, certifié disque de platine et nommé dans la catégorie Chanson originale de l’année 2026 aux Victoires de la Musique, Marguerite est prête à écrire la suite de sa carrière.