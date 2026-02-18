Miley Cyrus annonce le retour d'Hannah Montana sur Disney+
Publié : 18 février 2026 à 10h40 par Elodie Quesnel
La série phénomène pop des années 2000, Hannah Montana, devrait faire son retour sur Disney +. L'annonce a été faite par la principale intéressée Miley Cyrus.
C’est sur son compte X que Miley Cyrus a dévoilé l’information : « Retour là où tout a commencé ». Vingt ans après avoir incarné le personnage d’Hannah Montana dans la série du même nom, l’artiste a donc annoncé son retour pour célébrer ce 20e anniversaire.
Il ne s’agira pas vraiment du retour de la série, mais plutôt d’un « hors-série » tourné en public, en studio. Cet épisode spécial anniversaire sera diffusé sur Disney+ le 24 mars prochain et prendra la forme d’un entretien entre Miley Cyrus et la podcasteuse américaine Alex Cooper. Des images d’archives inédites seront dévoilées et plusieurs décors seront recréés sur le plateau.
Une façon, pour la chanteuse, de confirmer une réconciliation avec le personnage qui l’a rendue célèbre. Il y a quelques années, elle avait tenté de s’en émanciper et avait critiqué le rythme éreintant du tournage, de la promotion et des tournées, alors qu’elle n’était encore qu’une jeune adolescente.
Going back to where it all began. 🖤 The Hannah Montana 20th Anniversary Special premieres March 24 on @DisneyPlus. #MileysMemories pic.twitter.com/nC0dK9xqcE— Miley Cyrus (@MileyCyrus) February 17, 2026
Hannah Montana : une franchise qui rapporte
C’est en 2006 qu’est diffusée pour la première fois la série Hannah Montana, sur Disney Channel. Elle raconte la double vie d’une adolescente ordinaire le jour et d’une pop star la nuit.
La série, nommée aux Emmy Awards, a généré 14 albums certifiés platine, 18 disques d’or et pas moins de deux films. Aujourd’hui encore diffusée sur Disney+, la franchise Hannah Montana cumule plus d’un demi-milliard d’heures de visionnage dans le monde sur la plateforme.
À l’occasion de ce 20e anniversaire, Disney+ proposera une collection dédiée ainsi qu’un flux spécial regroupant les quatre saisons et les films dérivés.