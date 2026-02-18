Miley Cyrus annonce le retour d'Hannah Montana sur Disney+

C’est sur son compte X que Miley Cyrus a dévoilé l’information : « Retour là où tout a commencé ». Vingt ans après avoir incarné le personnage d’Hannah Montana dans la série du même nom, l’artiste a donc annoncé son retour pour célébrer ce 20e anniversaire.

Il ne s’agira pas vraiment du retour de la série, mais plutôt d’un « hors-série » tourné en public, en studio. Cet épisode spécial anniversaire sera diffusé sur Disney+ le 24 mars prochain et prendra la forme d’un entretien entre Miley Cyrus et la podcasteuse américaine Alex Cooper. Des images d’archives inédites seront dévoilées et plusieurs décors seront recréés sur le plateau.

Une façon, pour la chanteuse, de confirmer une réconciliation avec le personnage qui l’a rendue célèbre. Il y a quelques années, elle avait tenté de s’en émanciper et avait critiqué le rythme éreintant du tournage, de la promotion et des tournées, alors qu’elle n’était encore qu’une jeune adolescente.