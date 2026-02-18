Lana Del Rey dévoile « White Feather Hawk Tail Deer Hunter », un dernier single mystérieux avant l’album

Lana Del Rey poursuit l'exploration de son univers artistique avec la sortie, ce mardi 17 février, d'un nouveau single White Feather Hawk Tail Deer Hunter (Chasseur de cerfs à la queue de faucon à plume blanche). Un morceau qui surprend par son atmosphère aussi sombre et mystérieuse qu’envoutante. Sur certains aspects, le titre rappelle les musiques des films Disney des années 50 à travers l'utilisation d'instruments à cordes (harpe, violon, violoncelle), d'une trompette, d'une flûte…

La chanteuse y utilise une voix très aiguë et des rythmiques peu conventionnelles en 2026, rajoutant une forme de fantaisie à l'univers mélancolique et nostalgique qui caractérise ses autres singles et albums. Une expérimentation artistique qui laisse entrevoir une volonté d'explorer de nouveaux territoires sonores. Le clip du morceau sera disponible ce mercredi 18 février à 21h, complétant peut-être cette nouvelle forme de créativité.

Ce titre constitue le troisième extrait de son nouvel album, après Henry Come On et Bluebird. Cet album, attendu dans quelques mois malgré plusieurs modifications de dates, deviendrait le dixième de la chanteuse, trois ans après Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd, qui avait été salué par la critique et le public.