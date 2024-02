Bioparc : naissance de deux bébés loups à crinière

« Deux petites boules de poil totalement noires, dont seul le bout de la queue est blanc », voilà comment sont décrits les deux louveteaux, par les soigneurs du Bioparc ! Les deux bébés loups à crinière sont nés le 12 janvier dernier et se portent à merveille. « Il s’agit de deux petites femelles, d’1,4 kg chacune. Toutes deux sont en bonne santé et bien élevées par leur mère dont elles sont les premiers petits », précise le parc.

Il aura fallu attendre quelques semaines aux soigneurs pour qu’ils puissent s’approcher des bébés.

« La femelle a donné naissance à ses petits dans un massif de bambous où elle a creusé un léger trou. Elle les a ensuite déplacés en sécurité et au chaud en souterrain dans une tanière qu’elle a creusée à plus de 80 cm sous les rochers. Le mâle a été prié de ne pas approcher, et l’équipe animalière n’est plus entrée dans l’enclos jusqu’à ce matin afin de ne pas perturber l’élevage ».

Le Bioparc de Doué-la-Fontaine n’avait plus eu de petits loups à crinière depuis 2014. Originaire d’Amérique du sud, cette espèce est jugée comme « presque menacée » sur la liste rouge de l’UICN. Sa population, estimée à 17 000, est en constante diminution. « L’espèce est confrontée à diverses menaces qui mettent en péril sa survie, et principalement la perte et la fragmentation de son habitat dues à l'expansion agricole, à la déforestation et à l'urbanisation » précise le Bioparc.