Blason de La Lande-Chasles : le cap des 4.000 photos franchi !

Le blason de La Lande-Chasles continue de faire le tour du monde ! Jean-Christophe Rouxel, maire de cette commune de 120 habitants, la plus petite du Maine-et-Loire, annonce que le seuil des 4.000 photos a désormais été franchi. L’élu avait incité touristes expatriés ou étrangers à se prendre en photo avec le blason jaune et vert et son écureuil. Aujourd’hui, le blason a ainsi été photographié sur tous les continents et dans la totalité des pays, à l’exception de la Corée du Nord.