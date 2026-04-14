Blocus maritime : quand la pression devient un acte de guerre

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, le droit international s’invite de plus en plus dans le débat public.

Chaque nouvelle décision militaire ou politique soulève des questions juridiques complexes, et la situation continue d’évoluer. Dernier exemple en date : l’annonce par Donald Trump d’un blocus des ports iraniens, entré en vigueur récemment.

Jusqu’ici, plusieurs actions avaient déjà suscité des interrogations. Bombarder l’Iran, par exemple, pose de sérieuses questions au regard du droit international. De même, bloquer le détroit d’Ormuz — une voie maritime stratégique pour le commerce mondial — ou imposer une taxe aux navires qui y transitent ne sont pas des mesures anodines. Ces initiatives touchent directement à des principes fondamentaux régissant les relations entre États.

Mais le blocus maritime marque un seuil supplémentaire. En droit international, le raisonnement repose sur un principe central : le recours à la force contre un autre État est en principe interdit. Cette règle constitue l’un des piliers de l’ordre juridique international contemporain. Or, un blocus maritime est généralement considéré comme une forme d’usage de la force. Il ne s’agit donc pas d’une simple mesure économique ou diplomatique, mais bien d’un acte potentiellement assimilable à une action militaire.

Cependant, le droit international prévoit des exceptions strictes. Un blocus peut être considéré comme légal dans trois situations précises : s’il est autorisé par le Conseil de sécurité des Nations unies, s’il est mis en place dans le cadre de la légitime défense après une attaque armée, ou encore s’il est accepté par l’État visé. En dehors de ces cas, la légalité d’un tel acte est fortement contestée.

Ainsi, sans fondement juridique clair, un blocus maritime ne peut être réduit à un simple outil de pression politique. Il devient alors, juridiquement, un usage interdit de la force, susceptible d’entraîner de lourdes conséquences sur la scène internationale.