C’est un métier peu commun, et qui fait le bonheur des petits et des grands : conteur. À Blois, Mathilde Van Den Boom, Claire Rassinoux, Fred Pougeard, et Jean-Claude Botton ont lancé en décembre dernier « la cave aux contes », un rendez-vous programmé un dimanche par mois, à 17h, à l’espace de coworking, l’Hôte Bureau.

Ces quatre conteurs amateurs ou professionnels ont décidé de faire renaitre une vieille tradition et de transporter les spectateurs dans un monde imaginaire. « Ça part d’une tradition qui existait auparavant, qui a beaucoup perdu du souffle après la première guerre mondiale, nous explique Mathilde Van den Boom. Mais avant, c’était notre télé moderne. Dans les années 80, il y a eu une sorte de renouveau du conte. Un nouveau souffle a été donné pour redonner vie à ces histoires qu’on avait un peu oublié ».