Boîte de nuit : la chaleur des corps des danseurs bientôt utilisée pour chauffer les discothèques ?

À l’heure où la crise énergétique est un véritable sujet, une discothèque écossaise nommée SWG3 semble avoir trouvé la solution pour chauffer son bâtiment. En effet, l’établissement utilise la chaleur dégagée par ses clients sur la piste de danse pour la réutiliser en énergie grâce à un système de géoénergie, baptisé BodyHeat. Résultat ? Cette méthode unique au monde réduit considérablement les émissions de carbone en ne s’alimentant en presque aucune électricité ni gaz.

Au total, ce sont "17 trous de forage de 150 à 200 mètres" installés dans le bâtiment qui permettent de conserver la chaleur dégagée par les corps humains. Cette dernière est ensuite réutilisée dès lors qu’il est nécessaire de réchauffer ou refroidir le bâtiment. Une aubaine lorsqu’on sait qu’en moyenne, un corps humain peut générer jusqu'à 250 watts en dansant sur une musique au rythme moyen. Sur une musique de DJ "qui fait claquer les lignes de basse et littéralement sauter tout le monde, on peut dégager 500 à 600 watts d'énergie thermique", argumente Andrew Fleming Brown, le directeur du club.

Une réduction annuelle de 70 tonnes de CO 2