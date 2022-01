Bourges : depuis trois mois, l’éclairage public est éteint la nuit

Depuis trois mois, l’éclairage public est éteint dans les zones résidentielles de Bourges entre minuit et cinq heures du matin. Les grands axes et le centre-ville restent allumés la nuit. « Il y a deux raisons à cela, réduire la pollution lumineuse et par souci d’économies d’énergie », explique Hugo Lefelle, maire adjoint en charge des travaux et de l’urbanisme.

Ville de Bourges