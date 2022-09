Bourgogne-Franche-Comté : 100 000 personnes bénéficient de la carte Avantages Jeunes

Porté par le CRIJ, il permet aux de 5 à 29 ans sans autre critère de profiter de nombreux avantages comme l’explique Sarah Persil, vice-présidente de la région en charge de la vie associative et de la jeunesse.

La carte est utilisable dans l'ensemble de la région. Chaque département propose son édition, et deux sont entièrement dématérialisées cette année. L'Yonne et la Saône-et-Loire. L'an passé, on comptait 100 000 bénéficiaires principalement en Franche-Comté.