Elle s’épouse elle-même, mais veut divorcer 90 jours plus tard

La sologamie, vous connaissez ? L’influenceuse brésilienne aux 193 000 abandonnés sur Instagram l’avait remis au goût du jour en septembre dernier en convolant en justes noces avec elle-même, très amoureuse de sa personne et peut-être pressée de créer le buzz.

"Oui, c'est vrai ! Je me suis lancée sur la vague de la sologamie et j'ai décidé de me marier à moi-même. ♥️ Je célèbre mon Amour de Moi en espérant inspirer d'autres femmes à exalter leur estime de soi !"

Et bien aujourd’hui, la donne a changé. Si Cristiane Galêra ne comptait pas à l’époque "divorcer de sitôt", elle souhaite aujourd’hui rompre le lien qui l’unit à elle-même. La raison ? La jeune femme aurait rencontré quelqu’un.

Il faut dire qu’après l’annonce de son mariage, Galêra avait reçu, selon ses dires, des milliers de messages du monde entier de personnes lui proposant de l’épouser...

"J'étais heureuse pendant que ça a duré, j'ai commencé à croire en l'amour dès que j'ai rencontré quelqu'un de plus spécial, a-t-elle confié au site Infobae. J’ai mûri, j'ai réalisé que j'étais une femme forte et déterminée. J'ai toujours eu peur d'être seule, mais j'ai réalisé que j'avais besoin d'apprendre à me sentir bien dans ma peau. Quand j'y suis parvenue, j'ai décidé de le fêter."

Pas folle (?), Cristiane Galêra compte bien profiter de sa lune de miel, qui l’emmènera en voyage de Noces à Londres, avant de divorcer en bonne et due forme.

Que dire ? Félicitations ?