Bridget Jones 4 annoncé pour 2025 !

La célibataire endurcie la plus connue du cinéma est bientôt de retour. Un 4ème opus de Bridget Jones intitulé Mad About The Boy, vient d’être confirmé selon le site Deadline qui rapporte l’information.

Une suite directe du dernier film en date, Bridget Jones Baby sorti en 2016. Côté casting, bonne nouvelle, on retrouve Renée Zellweger dans le rôle de Bridget, de même que Hugh Grant et Emma Thompson qui incarnaient respectivement Daniel Cleaver et Emma Thompson.

Point d’interrogation en revanche sur la présence de Colin Firth alias Mark Darcy, le compagnon de Bridget. Une absence qui devrait être le fil conducteur du prochain film, avec une Bridget quinquagénaire et veuve, élevant ses deux enfants en bas âges.

On connaît également deux nouveaux acteurs qui rejoignent le casting : Chiwetel Ejiofor (Twelve Years a Slave) et Leo Woodall aperçu dans la série The Wite Lotus notamment.

La saga Bridget Jones, dont le premier film était sorti en 2001, a généré 760 millions de dollars à travers le monde.