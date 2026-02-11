Britney Spears aurait vendu son catalogue musical pour 200 millions de dollars

À 44 ans, Britney Spears aurait franchi un cap dans sa carrière. Selon plusieurs médias américains, la pop star aurait vendu son catalogue musical de 8 albums et des dizaines de titres, pour la somme de 200 millions de dollars à la société d'édition musicale Primary Wave. Cador du marché, Primary Wave détient déjà les catalogues de légendes comme Whitney Houston, Bob Marley ou Prince…

Cette transaction place Britney dans une tendance de plus en plus marquée chez les artistes en fin de carrière. Justin Bieber, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Shakira, KISS ou encore Pink Floyd ont déjà cédé leurs catalogues ces dernières années, sécurisant ainsi leur patrimoine financier.

Depuis la levée de sa tutelle en 2021, Britney Spears se retire progressivement de l'industrie musicale, partageant sa vie et ses états d’âme sur Instagram. Loin de son dernier album Glory publié à 2016, cette décision lui permettra sûrement de tourner la page sur une carrière mouvementée qui aura marqué toute une génération.