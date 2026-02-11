Un régime à base d’avoine peut faire chuter le cholestérol

Selon une récente étude, consommer de l’avoine au moins pendant 2 jours suffirait à faire chuter le cholestérol.

On savait que l’alimentation était déterminante pour notre santé. Mais il semblerait que certains aliments soient même essentiels. En quelques heures, certains nutriments sont capables de modifier la chimie sanguine, l’activité hépatique ou encore l’équilibre du microbiote intestinal. Une étude récente menée par des chercheurs de l’université de Bonn illustre de façon spectaculaire cette réactivité métabolique : un régime intensif à base d’avoine aurait permis de réduire significativement le cholestérol en seulement deux jours.

Les scientifiques ont observé chez les participants une baisse moyenne de 16 % du cholestérol LDL, souvent qualifié de « mauvais cholestérol », ainsi qu’une diminution de 15 % du cholestérol total. Pendant 48 heures, les volontaires ont remplacé leur alimentation habituelle par trois bols quotidiens d’avoine cuite dans l’eau, complétés par de petites portions de fruits ou de légumes. Tous présentaient un syndrome métabolique, caractérisé notamment par une obésité abdominale, une hypertension et des troubles de la régulation du glucose.

Un groupe témoin, soumis à une restriction calorique comparable mais sans avoine, n’a pas montré de résultats aussi marqués. Plus surprenant encore, les bénéfices cardiovasculaires observés chez le groupe « avoine » se sont maintenus durant les six semaines suivantes, alors même que les participants avaient repris une alimentation occidentale classique. Ces données, publiées dans Nature Communications, suggèrent l’existence d’un effet d’entraînement métabolique durable.

Les chercheurs attribuent en grande partie ces effets à une transformation rapide du microbiote intestinal. En deux jours, l’analyse des selles a révélé une modification profonde de la flore bactérienne, notamment une augmentation significative de la bactérie Erysipelotrichaceae UCG-003. Cette souche serait impliquée dans la dégradation de composés phénoliques présents dans l’avoine, produisant des molécules capables d’inhiber la synthèse du cholestérol dans le foie, via un mécanisme proche de celui des statines.

Toutefois, l’étude montre aussi que ces effets ne sont pas reproduits par une consommation modérée et prolongée d’avoine : seule une ingestion massive sur une courte période semble déclencher cette réponse métabolique intense.