Star Academy : un nouvel hymne pour la tournée

Clap de fin pour la saison 2025 de la Star Academy. Ce samedi 7 février, c’est Ambre qui a remporté cette nouvelle édition après quatre mois de compétition. Elle était opposée à Léa lors de la finale.

Une dernière émission marquée par les retrouvailles de tous les élèves, au cours de laquelle les deux finalistes ont donné le meilleur d’elles-mêmes pour conquérir le public. Mais on retiendra aussi cette séquence réunissant les neuf élèves qualifiés pour la tournée.