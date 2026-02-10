Star Academy : un nouvel hymne pour la tournée
Publié : 10 février 2026 à 12h09 par Elodie Quesnel
La saison 2025 de la Star Academy s'est achevée ce samedi 7 février avec la victoire d'Ambre. Mais les élèves vont partir en tournée d'ici fin février. Les académiciens qualifiés ont dévoilé leur hymne inédit spécialement écrit pour la tournée.
Clap de fin pour la saison 2025 de la Star Academy. Ce samedi 7 février, c’est Ambre qui a remporté cette nouvelle édition après quatre mois de compétition. Elle était opposée à Léa lors de la finale.
Une dernière émission marquée par les retrouvailles de tous les élèves, au cours de laquelle les deux finalistes ont donné le meilleur d’elles-mêmes pour conquérir le public. Mais on retiendra aussi cette séquence réunissant les neuf élèves qualifiés pour la tournée.
Un hymne écrit par les élèves
Ils ont interprété l’hymne du Star Academy Tour 2026 : Des étoiles plein les yeux. Un hymne à la saveur particulière cette année. Il ne s’agit pas d’une reprise, mais d’une chanson écrite et composée par les académiciens eux-mêmes. L’objectif de ce titre est de revenir sur leur trajectoire fulgurante : ils sont en effet passés de l’anonymat à la gloire en seulement quelques mois.
Le top départ de la tournée sera donné le 27 février. Elle passera notamment par Tours le 14 mars, par l’Arkéa Arena de Floirac, dans la métropole bordelaise, le 23 mai, avant une date à l’Accor Arena de Paris le 28 juin.