One Direction : Zayn annonce « KONNAKOL », son cinquième album solo

Zayn Malik, s'apprête à faire son grand retour avec KONNAKOL, son cinquième album solo prévu pour le 17 avril prochain. À peine deux ans après son précédent projet sorti en 2024, l'artiste britannique continue de s’émanciper de son image d’ancien membre des One Direction.

Le titre de l'album n'a pas été choisi au hasard : le KONNAKOL est une méthode utilisée dans la musique de l'Inde du Sud, permettant d'improviser sur des syllabes rythmiques définies. Pour poser l'ambiance, Zayn a dévoilé un trailer mystérieux en noir et blanc qui révèle la direction artistique choisie par le chanteur pour ce nouveau projet.

Premier extrait du projet, le titre Die for Me est déjà disponible. Cette chanson partagée entre des rythmiques pop et R'n'B évoque une histoire d'amour empreinte de mélancolie, fidèle à l'univers émotionnel de Zayn. Le clip, met en scène le chanteur au milieu de voitures en flammes, créant une atmosphère sombre et intense qui correspond à l'ambiance du morceau.

Entre Louis Tomlinson qui a sorti son nouvel album How Did I Get Here, fin janvier et Harry Styles qui dévoilera le sien en mars, 2026 semble être l’année des One Direction. Sûrement une manière de se repartir de l’avant après le décès de leur dernier compère Liam Payne en octobre 2024.