Super Bowl : Bad Bunny relance ce morceau français des années 60

Mais l’impact du Super Bowl ne profite pas seulement à Bad Bunny. Un titre culte de Charles Aznavour connaît lui aussi un regain d’intérêt inattendu. En cause ? Le morceau Monaco, interprété lors du show, qui s’ouvre sur la mélodie emblématique de Hier Encore .

Le passage de Bad Bunny à la mi-temps du Super Bowl continue de produire des effets spectaculaires. Dimanche soir, au Levi’s Stadium de Santa Clara, la star portoricaine a livré un show de 13 minutes salué pour sa puissance visuelle et son message politique. Résultat : ses écoutes ont bondi de plus de 200% dans le monde sur une célèbre plateforme de streaming dans les heures qui ont suivi.

Aznavour boosté par le Super Bowl

Sortie en 1964, Hier Encore fait partie des chansons les plus marquantes du répertoire de Charles Aznavour. Grâce à son intégration dans Monaco, le titre a vu ses écoutes augmenter de 37% dans le monde et de 84% aux États-Unis après le Super Bowl. Une performance remarquable pour une chanson française datant de plus de soixante ans.

Ce clin d’œil musical a surpris de nombreux téléspectateurs américains, peu familiers avec l’œuvre d’Aznavour. Beaucoup se sont rués sur les plateformes pour identifier cette mélodie élégante et nostalgique entendue au début de Monaco. L’ensemble du catalogue du chanteur français enregistre d’ailleurs une hausse globale de 9% sur Spotify.

Du côté de Bad Bunny, l’effet Super Bowl est massif. Tous les titres joués au Super Bowl explosent, mais c’est bien Monaco qui crée la surprise culturelle en établissant un pont inattendu entre la pop latine contemporaine et la chanson française des années 60.

Ce moment prouve une nouvelle fois la puissance du Super Bowl comme vitrine mondiale. En quelques secondes de sample, Charles Aznavour s’offre une nouvelle jeunesse auprès d’un public international. Plus de soixante ans après sa sortie, Hier Encore démontre que certains classiques sont intemporels — et qu’un show planétaire peut suffire à les remettre sous les projecteurs.