Dua Lipa repérée avec des chips françaises

La vie de star réserve parfois des moments très ordinaires. En début de semaine, Dua Lipa a partagé un carrousel de photos pour résumer sa semaine sur un réseau social. Parmi les clichés, l’un d’eux a particulièrement retenu l’attention : un simple panier de courses. Mais à l’intérieur, trois paquets de chips fabriquées en Bretagne.

Les parfums repérés par les internautes ? Fromage du Jura, miel et moutarde, et poulet braisé. Un choix qui a rapidement fait sourire les fans français, ravis de découvrir que la star internationale partage leurs goûts en matière d’apéritif. Avec près de 88,7 millions d’abonnés, Dua Lipa a offert à la marque bretonne une visibilité exceptionnelle : la publication a récolté plus de 620 000 « j’aime ».

Un coup de projecteur inattendu

Pour la marque de chips Brets, basée dans le Morbihan, cette apparition spontanée est un véritable coup de projecteur. Sans partenariat officiel ni placement de produit, la marque a vu son nom circuler massivement sur les réseaux sociaux. Réactive, l’entreprise a rapidement reposté la photo sur son propre compte Instagram, accompagnée d’un message en anglais plein d’autodérision : « One Brets is all it takes » — « il suffit d’un Brets ».

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Dua Lipa affiche son attachement à la gastronomie française. En août 2023, elle confiait déjà au magazine Vogue France son amour pour le Paris-Brest : « J’adore ça, je pourrais en manger sans fin ». Une déclaration qui avait déjà fait fondre les amateurs de douceurs hexagonales.

Cette nouvelle anecdote renforce l’image d’une artiste proche des plaisirs simples, capable de faire le buzz avec un panier de courses.