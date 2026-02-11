Ocean Gaia : quand l’art devient refuge pour le milieu aquatique

Depuis quelques années, un artiste britannique installe des œuvres d’art dans l’océan, véritable refuge pour le milieu aquatique.

Au large de Tokunoshima, petite île japonaise au paysage volcanique, repose depuis fin 2018 une sculpture unique : Ocean Gaia. Cette œuvre monumentale de 40 tonnes, signée par l’artiste britannique Jason deCaires Taylor, n’est pas seulement un objet d’art, mais un véritable sanctuaire sous-marin. Elle vise à devenir un véritable refuge pour la faune et la flore aquatique.

Installée à cinq mètres de profondeur, Ocean Gaia semble dormir dans un berceau de calcaire, ses plis évoquant à la fois les cercles de sable créés par le poisson-globe à points blancs et les crêtes montagneuses qui bordent l’île. Mesurant 5,5 mètres de large, la sculpture dégage une impression de calme et d’intimité. Elle représente Gaïa, la Terre mère de la vie, enceinte et endormie, le ventre bercé par la mer.

La figure est volontairement perforée sur ses bords afin de permettre aux poissons et aux coraux de s’y installer progressivement, transformant l’œuvre en un véritable écosystème vivant.

Jason deCaires Taylor, connu pour ses musées sous-marins à travers le monde, conçoit ses œuvres avec des matériaux à faible empreinte carbone et au pH neutre, favorables à la colonisation par la vie marine. Avec le temps, ces sculptures se métamorphosent, servant de récifs artificiels. Elles offrent ainsi de nouveaux habitats à la faune tout en détournant les plongeurs et les touristes des zones naturelles sensibles.

L’une de ses sculptures est d’ailleurs installée en mer Méditerranée, au large de Cannes, à 3-4 mètres de profondeur. Elle a été installée en 2021, et représente des visages inspirés de portraits de membres de la communauté locale.