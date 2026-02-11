Victoires de la Musique : ce groupe de rock va recevoir une Victoire d'honneur pour sa tournée
Publié : 11 février 2026 à 14h08 par Elodie Quesnel
Le groupe Indochine va recevoir une Victoire de la Musique pour le succès historique de sa tournée "Arena Tour". Une distinction un peu spéciale puisque le groupe refuse d'être nommé depuis plus de 15 ans.
La hache de guerre serait-elle enterrée entre Indochine et les Victoires de la Musique ? C’est en tout cas l’annonce surprise de ce mercredi 11 février : le groupe de rock recevra une Victoire spéciale ce vendredi 13 février, afin de célébrer sa tournée historique, l’Arena Tour.
Une distinction inattendue, puisque Nicola Sirkis refusait depuis de nombreuses années que le groupe soit nommé aux Victoires de la Musique. En cause, selon lui, un système de vote jugé opaque. Il déclarait notamment : « On n’y va plus, on ne se présente plus, parce que ce sont uniquement les maisons de disques qui votent. C’est donc un peu galvaudé. »
Indochine n’a plus été nommé depuis 2014. En neuf nominations, le groupe n’a remporté que deux trophées : celui du Meilleur album pop/rock en 2003 pour Paradize, ainsi qu’une Victoire d’honneur en 2011, récompensant ses 30 ans de carrière.
Arena Tour bientôt à la télé
Indochine a explosé tous les compteurs avec son Arena Tour. Dans chaque ville, les concerts ont affiché complet. Une tournée exceptionnelle de 110 dates, qui a rassemblé pas moins de 1,2 million de spectateurs.
Si vous n’avez pas pu obtenir vos places, pas de panique : le concert sera diffusé sur la chaîne TMC le 4 mars prochain. Une retransmission en prime time, à partir de 21h25.
L’occasion de chanter à tue-tête, depuis votre salon, les plus grands succès d’Indochine, de L’Aventurier à J’ai demandé à la lune, en passant par Le Chant des cygnes.