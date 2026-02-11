Victoires de la Musique : ce groupe de rock va recevoir une Victoire d'honneur pour sa tournée

La hache de guerre serait-elle enterrée entre Indochine et les Victoires de la Musique ? C’est en tout cas l’annonce surprise de ce mercredi 11 février : le groupe de rock recevra une Victoire spéciale ce vendredi 13 février, afin de célébrer sa tournée historique, l’Arena Tour.

Une distinction inattendue, puisque Nicola Sirkis refusait depuis de nombreuses années que le groupe soit nommé aux Victoires de la Musique. En cause, selon lui, un système de vote jugé opaque. Il déclarait notamment : « On n’y va plus, on ne se présente plus, parce que ce sont uniquement les maisons de disques qui votent. C’est donc un peu galvaudé. »

Indochine n’a plus été nommé depuis 2014. En neuf nominations, le groupe n’a remporté que deux trophées : celui du Meilleur album pop/rock en 2003 pour Paradize, ainsi qu’une Victoire d’honneur en 2011, récompensant ses 30 ans de carrière.