Indochine : le concert de l’Arena Tour diffusé en prime-time

Depuis 45 ans, Indochine écrit l’histoire du rock français. Et en 2026, le groupe emmené par Nicola Sirkis franchit un nouveau cap. Après avoir réuni plus de 1,21 million de spectateurs lors de son Arena Tour, la formation annonce la diffusion de son concert exceptionnel, en prime-time sur TMC.

Le rendez-vous est fixé au mercredi 4 mars à 21h25. Les téléspectateurs pourront revivre le show capté à l’Accor Arena de Paris, ultime étape d’une tournée monumentale. Avec 110 dates à guichets fermés, Indochine a signé un record inédit dans les territoires francophones, aucun autre groupe – français ou international – n’ayant atteint un tel chiffre.

Un concert TV à la hauteur du phénomène Indochine

Ce concert TV promet 2h30 de grand spectacle. A la setlist : les classiques incontournables d’Indochine comme J’ai demandé à la lune, L’aventurier ou Trois nuits par semaine. Les fans pourront également redécouvrir des titres plus rares tels que A l’est de Java ou Razzia.

Le groupe mettra aussi en avant les morceaux de son dernier album Babel Babel sorti en 2024, certifié double disque de platine avec plus de 287 000 exemplaires vendus.

Cette diffusion sur TMC marque une première pour Indochine dans ce format en prime-time. Une manière de célébrer le succès colossal de l’Arena Tour tout en offrant une seconde chance aux fans frustrés par la rapidité des ventes de billets, qui avaient fait sauter les serveurs dès l’ouverture.

Reste une question : ce concert TV annonce-t-il la fin d’une ère ? Nicola Sirkis s’est voulu rassurant ces derniers mois. Aucun projet de tournée d’adieu n’est à l’ordre du jour. Si l’avenir discographique demeure incertain au-delà de 2027, le groupe assure vouloir continuer à avancer.

En attendant, cette diffusion télévisée s’annonce comme l’un des grands événements musicaux du printemps. Un rendez-vous immanquable pour mesurer, une fois encore, l’ampleur du phénomène Indochine.