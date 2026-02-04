Le beau défi d’un lycéen normand

À 18 ans, un lycéen normand marche 32 km par jour pour aider des enfants isolés à accéder à l’école.

Depuis Troarn, dans le Calvados, jusqu’à son lycée de Caen, Mathis, 18 ans, parcourt chaque jour 32 kilomètres à pied. Mais cet effort physique colossal ne sert pas uniquement à se tester : le jeune homme s’est lancé dans un projet solidaire visant à aider des enfants vivant dans des zones isolées à accéder à l’éducation. Il récolte en parrallèle des fonds pour une association.

Ce défi, qu’il a baptisé « 480 km pour apprendre », a commencé le 26 janvier et durera jusqu’au 13 février. À travers cette longue marche quotidienne, Mathis souhaite sensibiliser le public aux difficultés rencontrées par certains enfants, obligés de parcourir de longues distances pour se rendre à l’école. Les fonds récoltés permettront de financer des vélos pour ces jeunes, afin de leur faciliter la vie et de favoriser leur scolarisation.

Le rythme est soutenu et exigeant : réveil avant l’aube, trois heures de marche pour se rendre en cours, puis autant pour le retour à la maison. Les douleurs et la fatigue se font sentir, mais le lycéen reste motivé grâce au soutien des donateurs et aux nombreux messages d’encouragement qu’il reçoit chaque jour.

Rapidement, son initiative a rencontré un écho inattendu. En quelques jours seulement, plus de 11 800 euros ont été collectés, dépassant largement ses prévisions. Chaque contribution, petite ou grande, est pour lui une victoire et un pas de plus vers l’objectif final : offrir aux enfants du désert un moyen simple et efficace de se rendre à l’école.

Pour Mathis, ce projet dépasse la dimension physique. Il illustre la force de l’engagement individuel et l’impact que peut avoir une action motivée par la solidarité. Aspirant à devenir infirmier, il espère également montrer l’importance de l’entraide et de l’attention aux autres.