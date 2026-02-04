Dany Boon lance une série autour de Johnny Hallyday

L’acteur et réalisateur a annoncé lui-même la nouvelle sur les réseaux sociaux de Netflix .

Neuf ans après sa disparition, Johnny Hallyday continue d’inspirer de nombreux projets culturels. Alors qu’un biopic est toujours en préparation pour le cinéma, un autre hommage plus surprenant se profile à l’horizon. Cette fois, c’est Dany Boon qui décide de s’attaquer à l’icône du rock français à travers un format inédit : une série de fiction.

Intitulée Johnny Biloute, cette création marquera une grande première dans sa carrière : il s’agira de la toute première série imaginée, réalisée et interprétée par Dany Boon. Le projet mêlera deux univers chers à l’artiste : Johnny Hallyday et le Nord de la France.

Johnny Hallyday au cœur d’une série signée Dany Boon

Selon les premières informations dévoilées, Johnny Biloute racontera l’histoire d’un club de bikers du Nord, tous fans inconditionnels de Johnny Hallyday. Un concept original, à mi-chemin entre comédie populaire et hommage affectueux, qui promet de mettre en lumière la ferveur intacte autour du rockeur. Dany Boon l’explique lui-même : cette série sera avant tout une manière de célébrer Johnny Hallyday à travers le regard de ses admirateurs.

L’attachement de Dany Boon à Johnny Hallyday ne date pas d’hier. Les deux hommes entretenaient une véritable amitié avant la disparition du chanteur en 2017. Cette proximité donne une dimension personnelle au projet, pensé comme un clin d’œil sincère plutôt qu’une simple exploitation de l’image du Taulier.

Le tournage de la série devrait débuter en avril, dans le Nord, région emblématique du cinéma de Dany Boon depuis le succès historique de Bienvenue chez les Ch'tis. Avec Johnny Biloute, l’artiste semble vouloir renouer avec cet esprit populaire tout en explorant un nouveau format narratif.

Aucune date de diffusion n’a encore été annoncée, mais la curiosité est déjà au rendez-vous. Entre hommage musical, humour régional et passion pour Johnny Hallyday, cette série Netflix pourrait bien créer l’événement et attirer aussi bien les fans du chanteur que ceux de Dany Boon.