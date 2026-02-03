JO Milan Cortina : qui viendra chanter pour la cérémonie d'ouverture

C’est au stade San Siro, à Milan, que tous les regards seront tournés ce vendredi 6 février. Après plusieurs mois d’attente et de préparation pour les sportifs, place aux Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina.

Et il n’y a pas que les athlètes qui se sont préparés. Plusieurs stars de la chanson seront également de la partie pour assurer le show de la cérémonie d’ouverture de ces Jeux olympiques. De nombreux artistes, ainsi que pas moins de 1 200 volontaires, participeront à l’événement devant de nombreuses personnalités et hauts responsables mondiaux.

Sur la scène du stade San Siro, on retrouvera notamment le ténor italien Andrea Bocelli, vingt ans après sa prestation aux Jeux olympiques d’hiver de Turin. Autre star italienne attendue : Laura Pausini, récemment aperçue dans un duo avec Julien Lieb.

La star américaine Mariah Carey est également attendue à Milan pour cette cérémonie d’ouverture, au cours de laquelle elle devrait se produire en italien.