JO Milan Cortina : qui viendra chanter pour la cérémonie d'ouverture
Publié : 3 février 2026 à 9h19 par Elodie Quesnel
Les Jeux Olympiques d'hiver de Milano Cortina débutent ce vendredi 6 février. Avant 15 jours d'épreuves sportives, place à la cérémonie d'ouverture qui accueillera plusieurs stars de la chanson.
C’est au stade San Siro, à Milan, que tous les regards seront tournés ce vendredi 6 février. Après plusieurs mois d’attente et de préparation pour les sportifs, place aux Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina.
Et il n’y a pas que les athlètes qui se sont préparés. Plusieurs stars de la chanson seront également de la partie pour assurer le show de la cérémonie d’ouverture de ces Jeux olympiques. De nombreux artistes, ainsi que pas moins de 1 200 volontaires, participeront à l’événement devant de nombreuses personnalités et hauts responsables mondiaux.
Sur la scène du stade San Siro, on retrouvera notamment le ténor italien Andrea Bocelli, vingt ans après sa prestation aux Jeux olympiques d’hiver de Turin. Autre star italienne attendue : Laura Pausini, récemment aperçue dans un duo avec Julien Lieb.
La star américaine Mariah Carey est également attendue à Milan pour cette cérémonie d’ouverture, au cours de laquelle elle devrait se produire en italien.
Un clin d'oeil à une innovation des JO de Paris 2024
En plus des prestations au stade San Siro, la cérémonie d’ouverture aura lieu en simultané grâce à des événements satellites et à des moments symboliques organisés sur trois autres sites : Cortina d’Ampezzo, Livigno et Predazzo. C’est dans ces lieux que se dérouleront, pendant quinze jours, les épreuves de ski alpin, de snowboard, de ski freestyle et de ski nordique.
Les organisateurs ont également repris l’idée d’une vasque olympique aérienne, à l’image de celle des Jeux olympiques de Paris 2024, installée au cœur des Tuileries. Sous l’Arc de la Paix, en plein cœur de Milan, ainsi que sur la place Dibona à Cortina, deux vasques, inspirées des nœuds de Léonard de Vinci, seront animées simultanément toutes les heures, entre 17 h et 23 h, du 7 au 22 février, puis du 6 au 15 mars pour les Jeux paralympiques.