“Cindy” : un concert hommage pour la "pire comédie musicale"

Longtemps moquée, parfois oubliée, la comédie musicale Cindy s’apprête à vivre une étonnante résurrection. Créée en 2002 sous le titre “Cindy, Cendrillon 2002”, cette relecture moderne du conte de Perrault fut portée par Luc Plamondon, déjà auréolé des triomphes de Starmania et Notre-Dame-de-Paris. Malgré un casting prestigieux (avec Lââm dans le rôle-titre) et une ambition assumée, le spectacle est rapidement devenu un symbole d’échec dans l’histoire de la comédie musicale française.

Présentée au Palais des Congrès de Paris, Cindy peine à convaincre la critique : scénario jugé confus, décors minimalistes et concept déroutant entraînent une chute rapide de la fréquentation. Si l’album parvient tout de même à séduire près de 200 000 acheteurs, le spectacle, dont le budget avoisinait les 7 millions d’euros, s’arrête prématurément après quelques mois d’exploitation. Pour beaucoup, Cindy devient alors la référence de la “pire comédie musicale française”.

La comédie musicale Cindy bientôt réhabilitée sur scène

Avec le temps, l’échec s’est transformé en curiosité culte. Sur le net, plusieurs titres du spectacle connaissent une seconde vie, portés par une communauté de fans amateurs de kitsch et de projets maudits. En 2021, le média Vice consacrait même un article à Cindy, consacrant définitivement sa réputation sulfureuse.

C’est dans cet esprit qu’un concert hommage à cette comédie musicale verra le jour le 16 mars prochain à La Nouvelle Eve, célèbre cabaret parisien. Animée par Anne-Élisabeth Blateau et Guillaume Beaujolais, la soirée se veut une célébration bienveillante plutôt qu’un règlement de comptes. Les organisateurs promettent « le retour que personne n’attendait… et que tout le monde veut voir ».

Plusieurs artistes se succéderont sur scène pour revisiter les chansons emblématiques du spectacle, dont Gwendal Marimoutou, Amalya ou encore Fanny Delaigue, aujourd’hui répétitrice à la Star Academy. La présence de Lââm, figure centrale du projet original, n’a pas encore été confirmée.