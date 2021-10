Vers l’infini et au-delà ! Disney et Pixar nous proposent de découvrir les origines du « ranger de l’espace le plus connu de la galaxie ». Sobrement intitulé Buzz l’Éclair, le spin-off de la célèbre saga Toy Story démarrée 1995 retrace l’histoire d’un véritable cosmonaute qui s’aventure dans l’espace, bien avant de devenir une figurine dans les rayons de jouets et l’acolyte du Shérif Woody dans la chambre du petit Andy. Dans la première bande-annonce (ci-dessous), on aperçoit d’ailleurs le héros embarquer dans une fusée pour une mission au cœur du système solaire où il fera la rencontre d’extraterrestres équipé de sa fameuse combinaison.

Réalisé par Angus MacLane (Le monde de Dory) et avec la voix de l’acteur Chris Evans (Captain America) dans la version originale, le film Buzz l’Éclair est attendu au cinéma le 22 juin 2022.