Cancer : la Chine travaille sur un vaccin personnalisé conçu grâce à l’intelligence artificielle

La médecine personnalisée franchit une nouvelle étape en Chine.

À Pékin, l'entreprise Likang Life Sciences construit la première ligne de production nationale dédiée à un vaccin anticancéreux personnalisé conçu avec l'aide de l'intelligence artificielle. Ce projet ambitionne de proposer un traitement adapté à chaque patient en analysant les caractéristiques génétiques de sa tumeur, tout en réduisant considérablement les délais de conception.

Contrairement aux vaccins traditionnels, fabriqués en série pour protéger une large population, ce vaccin est élaboré sur mesure. Tout commence par un prélèvement de la tumeur du patient, dont l'ADN est séquencé afin d'identifier les mutations responsables de la maladie. Ces données servent ensuite à concevoir un vaccin unique, capable de stimuler le système immunitaire contre les cellules cancéreuses ciblées.

L'intelligence artificielle joue un rôle déterminant dans ce processus. Là où l'analyse des données génétiques nécessitait auparavant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, des algorithmes spécialisés sont désormais capables de sélectionner les mutations les plus pertinentes en seulement 24 heures. Cette accélération pourrait permettre de réduire significativement le délai entre le diagnostic et le début du traitement.

Le vaccin repose sur la technologie de l'ARN messager, déjà utilisée dans certains vaccins contre le Covid-19. Son objectif est d'apprendre au système immunitaire à reconnaître et détruire les cellules cancéreuses propres à chaque patient.

L'usine, dont l'ouverture est prévue en octobre 2026 dans la zone de développement économique de Pékin, représente un investissement de 110 millions de yuans, soit environ 14 millions d'euros. Elle accueillera notamment les installations destinées à la production du LK101, le vaccin développé par Likang Life Sciences. Dès 2023, l'entreprise avait obtenu l'autorisation de mener les premiers essais cliniques en Chine pour ce type de traitement.