Il dépense toutes ses économies pour offrir à son grand-père le voyage de ses rêves

Certaines passions se transmettent de génération en génération.

Pour Jacob, un jeune Anglais de 21 ans, le football est bien plus qu'un simple sport : c'est un héritage familial. Pour remercier son grand-père Geoff, 80 ans, de tout ce qu'il lui a apporté au fil des années, il a décidé de réaliser l'un de ses plus grands rêves : assister ensemble à la Coupe du monde.

Pour financer cette aventure exceptionnelle, Jacob n'a pas hésité à utiliser toutes les économies qu'il avait mises de côté. Son cadeau ? Un voyage aux États-Unis et au Mexique afin de suivre le parcours de l'équipe d'Angleterre tout au long de la compétition. Un geste aussi généreux que symbolique.

Depuis son enfance, Jacob a toujours pu compter sur son grand-père. Geoff assistait régulièrement à ses matchs dans leur ville natale, l'encourageant depuis les tribunes à chaque rencontre. Des souvenirs précieux qui ont marqué le jeune homme, aujourd'hui désireux de lui rendre la pareille en partageant avec lui une expérience qu'ils n'oublieront jamais.

Leur périple les a conduits sur les différents sites accueillant les rencontres de la sélection anglaise, entre le Mexique et Miami. Après avoir vibré lors des premiers matchs de la compétition, les deux supporters poursuivent désormais leur aventure en prenant la route des quarts de finale, où l'Angleterre doit affronter la Norvège.

Leur belle histoire a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, touchant des milliers d'internautes. Parmi eux, une entreprise américaine spécialisée dans les casinos en ligne utilisant les cryptomonnaies, Metawin, a été particulièrement émue par leur démarche. La société a alors fait une promesse au jeune homme : si l'Angleterre battait le Panama avec plus de deux buts d'écart, elle lui rembourserait intégralement le coût du voyage.

L'Angleterre s’est finalement imposée 2-0, mais l’entreprise a quand même versé 10 000 livres. Mieux encore, après la victoire suivante face à la République démocratique du Congo, elle a renouvelé son geste, permettant à Jacob et Geoff de poursuivre leur incroyable aventure sans avoir à se soucier des dépenses.