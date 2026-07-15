Dua Lipa soutient les manifestations contre un projet immobilier de grande ampleur

Dua Lipa prend position. Très attachée à ses origines kosovares et à la région des Balkans, la chanteuse britannique a affiché son soutien aux manifestations qui secouent l'Albanie depuis plusieurs semaines.

Dans un épisode de son podcast Service95 Book Club, enregistré avec l'écrivaine albanaise Lea Ypi, l'artiste s'est exprimée sur le projet de complexe touristique porté par Ivanka Trump et Jared Kushner, prévu au sein d'une zone protégée du littoral albanais.

« Je trouve cela très inspirant »

Depuis la fin du mois de mai, des manifestants se rassemblent quotidiennement à Tirana pour dénoncer ce projet immobilier estimé à 4,6 milliards de dollars. Les opposants reprochent notamment au gouvernement d'avoir assoupli les règles de protection environnementale afin de permettre sa réalisation.

Dua Lipa dit partager ces inquiétudes.

« Ce qui me préoccupe réellement, c'est le principe selon lequel le gouvernement a pu tout simplement modifier la loi pour contourner les protections environnementales sans aucune consultation publique. »

La chanteuse a également salué la mobilisation citoyenne.

« Je trouve très inspirant de voir à quel point les gens se sentent concernés. »

Selon elle, ce type de projet devrait être élaboré dans un cadre plus transparent et avec le soutien de la population.

Un soutien salué en Albanie

Le projet, dévoilé en 2024, a suscité une vive contestation après l'installation de clôtures et l'arrivée d'engins de chantier sur une plage concernée par les futurs travaux.

Au fil des semaines, la mobilisation est devenue un symbole plus large de la contestation contre la corruption présumée dans le pays, certains manifestants réclamant également la démission du Premier ministre Edi Rama.

Les déclarations de Dua Lipa ont été saluées par plusieurs militants environnementaux.