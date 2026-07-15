Incroyable baby-boom au sein du personnel d'une maternité de Miami

Le Miami Valley Hospital, situé à Dayton dans l’Ohio, est au cœur d’une situation pour le moins exceptionnelle.

Au sein du service de maternité, ce ne sont pas les naissances des patientes qui font actuellement parler d’elles, mais celles des membres de l’équipe soignante. Pas moins de 17 infirmières attendent un enfant en même temps, un véritable baby-boom qui devrait rythmer les prochains mois du service.

Les futures mamans, dont les grossesses vont actuellement de 12 à 35 semaines, ont décidé d’immortaliser ce moment hors du commun en se réunissant pour une photo souvenir. Le cliché, rapidement partagé sur les réseaux sociaux, a suscité de nombreuses réactions, tant la coïncidence paraît improbable.

Cette vague de maternités constitue même un nouveau record pour l’établissement. En 2019, le même hôpital avait déjà connu une situation similaire : 11 infirmières du service de travail et d’accouchement étaient alors enceintes au même moment. Quatre ans plus tard, le record est largement battu.

Reste une question pratique : comment organiser le remplacement de toutes ces professionnelles pendant leurs congés maternité ? La direction du service assure avoir anticipé cette situation exceptionnelle. Pour maintenir un fonctionnement normal, elle prévoit notamment de s’appuyer sur des membres du personnel travaillant à temps partiel ainsi que sur une organisation adaptée des équipes.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce genre de phénomène n’est pas totalement inédit aux États-Unis. D’autres établissements ont déjà connu des « baby-booms » similaires. En 2023, douze membres d’un service de néonatalogie avaient annoncé leur grossesse simultanée. En 2022, quatorze infirmières d’un service néonatal à Kansas City avaient également vécu cette expérience collective. Et en 2019, les onze infirmières du Miami Valley Hospital avaient déjà attiré l’attention des médias.