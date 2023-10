Nouveau chapitre dans la saga des prix à la pompe. Après le refus de la plupart des distributeurs de vendre leur essence à perte, le gouvernement a toutefois réussi à obtenir des solutions pour tenter de soulager le portefeuille des automobilistes.

Résultats ? 120.000 opérations à prix coûtant dans près de 4000 stations jusqu’à la fin de l’année. Dans le détail, on ne sait cependant pas encore les montants précis des réductions à la pompe, car cela va dépendre de chaque distributeur, au cas par cas.

En revanche, ce que l’on sait, c’est que certaines enseignes comme Carrefour et Leclerc vont appliquer ce coup de pouce tous les jours. Du côté d'Intermarché, de Casino, et de Cora, ce sera deux week-end par mois, contre un week-end chez Système U et Auchan.

Pour terminer, ces opérations à prix coûtant s’ajoutent au dispositif de TotalÉnergies qui, pour rappel, plafonne le prix au litre à 1,99 euros au-delà de la fin de l’année, tant que les prix resteront élevés, a enfin précisé la compagnie.