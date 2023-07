Carnet rose : un petit vari roux est né au Bioparc de Doué-la-Fontaine

Ce n’était plus arrivé depuis 1999 au Bioparc de Doué-la-Fontaine ! Un vari roux (Varecia Rubra, lémurien en danger critique d’extinction), a vu le jour le 8 mai dernier, après 99 jours de gestation. "La nouvelle est d’autant plus belle qu’il s’agit de la première portée pour les parents, avec une faible probabilité que l’élevage fonctionne", souligne le parc dans un communiqué. La mère s’est finalement parfaitement occupée du petit, et s’est montrée particulièrement attentionnée.

Quelques jours après sa naissance, les soigneurs et vétérinaires du parc ont pu l’examiner et constater sa parfaite santé. Il s'agit d'une petite femelle prénommée Masoana, un nom d’origine malgache, en référence au pays d’origine de l’espèce. La petite est désormais visible sur son île avec ses parents.