Cas rarissime : une girafe sans taches est née dans un zoo américain (photos)

C'est un fait extrêmement rare. Une girafe, née le 31 juillet dernier dans le parc Brights Zoo, dans l'État du Tennessee (États-Unis), est devenue une des premières de son espèce à ne pas arborer de taches. "Une girafe sans tache est très rare", a commenté le directeur du parc. En effet, aucune naissance de ce type n'avait été enregistrée depuis 1972 à Tokyo, selon lui. Pour rappel, comme l'explique le média spécialisé Géo, les taches des girafes leur servent principalement à réguler leur température corporelle, mais également de camouflage dans la végétation.

Agée de seulement 23 jours, cette girafe mesure déjà plus d'1m82 et est "d’une couleur brune uniforme, dépourvue du motif distinctif pour lequel les girafes ainsi que leur cou exceptionnellement long sont connus", explique The Guardian.