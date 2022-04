Catastrophe de Brétigny : un procès hors normes s’est ouvert pour 8 semaines

Neuf ans après la catastrophe de Brétigny-sur-Orge, la SNCF faite face aux juges. Un déraillement du train Paris-Limoges, survenu en juillet 2013, avait fait 7 morts et 400 blessés. Ce lundi, le procès s’ouvre au tribunal d’Evry (Essonne), où les responsables comparaissent pour homicides et blessures involontaires. Du côté des victimes, on attend de pied ferme ce procès depuis 2016.

Des défaillances techniques mises en évidence

Pendant 8 semaines, les responsables de la catastrophe se trouvent sur le banc des accusés. Si l’origine du déraillement a rapidement été mise en lumière (une éclisse défaillante, pièce reliant les rails entre elles), les investigations ont mis en lumière de nombreux manquements dans la maintenance. Selon un rapport d’expertise, deux boulons avaient rompu, un troisième manquait, et le dernier a fait pivot.

D’une manière générale, les experts ont noté que les voies étaient mal entretenues. Thierry Gomès préside l'association d'entraide et défense des victimes de la catastrophe de Brétigny, et il veut maintenant des réponses claires sur les zones d’ombre de cet accident :

"Il est clair que les gens de terrain n'ont pas fait leur travail. Cet aiguillage était fatigué, donc normalement il aurait dû y avoir un suivi précis. Et derrière cette surveillance, il y a des hommes. Ce sont ces cheminots qui sera intéressant d'entendre au sein des débats ."