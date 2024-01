Ce jeune anglais surpasse Einstein et Hawking au test de QI

Il y a des gens qui sont agaçants. Parfois parce qu'ils ont plus de style que nous. Ou alors parce qu'ils jouissent d'une intelligence hors du commun. C'est le cas de Rory Bidwell, jeune britannique seulement âgé de 12 ans, qui a été invité à rejoindre Mensa, une association regroupant les personnes dont les quotients intellectuels (QI) sont les plus élevés au monde.

Et ce n'est pas démérité ! Son QI, selon un test réalisé par l'association, serait de 162, soit au-dessus de ceux d'Albert Einstein, ou encore de Stephen Hawking. Ce fameux test, il l'a réussi haut la main, en deux heures, se permettant même d'aller prendre un peu l'air durant certaines épreuves selon sa mère.

Un génie dès le plus jeune âge

Et il n'a pas fallu attendre longtemps avant de déceler ses grandes capactiés intellectuelles. Dès l'âge de 2 ans, Rory était capable de compléter un puzzle de 100 pièces. Plus tard, alors élève à la Great Torrington School, le jeune homme prend beaucoup d'avance sur ses camarades et intègre le programme d'algèbre des lycéens alors qu'il se trouve encore au collège.

Et comme certains génies, Rory Bidwell est un petit touche à tout. Puisqu'il excelle également dans le sport, ayant été élu joueur de l'année par le club de football de Torridgeside. Autre fait assez surprenant, lors du confinement lié à la pandémie de covid-19, le jeune Rory, alors âgé de 8 ans, aurait lu la totalité de la saga Harry Potter.