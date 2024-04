Les 4 infos du mardi 30 avril

MATISSE - L’adolescent de 15 ans soupçonné d’avoir mortellement poignardé Matisse, samedi, à Châteauroux, mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Selon les premiers éléments de l’enquête, plusieurs altercations auraient eu lieu avant le drame. Le suspect dit avoir reçu un coup de poing de la victime. Il serait alors revenu ensuite avec un couteau. Sa mère est également mise en examen pour violences volontaires et placée sous contrôle judiciaire. Une marche blanche pourrait être organisée samedi.

ECRANS - Interdire les écrans aux enfants de moins de 3 ans. C’est ce que préconise un rapport remis ce mardi au président de la République. La commission d’experts qui l’a rédigé recommande par ailleurs de n’autoriser le téléphone portable, sans internet, qu’à partir de 11 ans, et les réseaux sociaux à 15 ans. La ministre de l’Éducation Nicole Belloubet évoque ce matin la possibilité que les téléphones portables soient déposés à l’entrée des établissements.

1er MAI - Des changements à prévoir demain, à l’occasion du 1er mai. Comme souvent, il va falloir mettre la main au porte-monnaie. e prix du gaz repart à la hausse, +1,4%. Pour utiliser son compte personnel de formation, une participation de 100 euros est demandée, excepté pour les demandeurs d’emploi, et le reste à charge chez le médecin passera d’1 à 2 euros à compter du 15 mai.

ORLEANS - Année olympique et paralympique oblige, en France qui plus est, une sportive invitée d’honneur des fêtes johanniques à Orléans. La Loir-et-Chérienne Marie-Amélie Le Fur présidera l’hommage le 8 mai prochain. Présidente du comité paralympique et sportif français, elle a remporté neuf médailles aux Jeux dont 3 en or.