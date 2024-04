C’est « l’un des meilleurs grands huit au monde » d’après Michael Mack, l’un des patrons d’Europa-Park. Le « Voltron Nevera » est ouvert au public depuis ce vendredi et le moins qu’on puisse dire, c’est que la satisfaction est au rendez-vous. « Incroyable », « exceptionnel », « intense », tant de termes élogieux recueillis par le Figaro de la part des fans ayant testé la montagne russe. Installé au sein d’un quartier sur le thème de la Croatie, ce modèle inédit détient la propulsion la plus raide au monde sur une pente à 105°. Des pointes de vitesse à 90 km/h réparties sur les 1,4km de parcours et sept inversions qui vous procureront, à en croire les chanceux qui l’ont testé, une sensation d’apesanteur d’un peu plus de 2 secondes. Un arrêt est prévu au milieu du parcours, pour mieux repartir... en arrière cette fois. Le tout durant près de 3 minutes de sensations fortes, à s’en retourner les boyaux. « Il ne faut pas le faire tout de suite après le repas » conseille Michael Mack.

À noter dans votre agenda : 👉 26 avril 2024 👈 ⚡️ Voltron Nevera powered by Rimac sera ouvert à tous les visiteurs à partir de cette date ! 🎢 Préparez-vous à vivre le frisson ultime avec 7 inversions, 4 propulsions et la propulsion le plus raide du monde ! 👊🎤 pic.twitter.com/V1kEJsnig1

Toujours en quête d'innovation

Cette nouveauté s’inscrit dans la lignée des investissements ambitieux d’Europa-Park, qui vise à offrir des expériences uniques à ses millions de visiteurs annuels. C’est le parc d’attraction le plus visité d’Europe, juste derrière Disneyland Paris.

Avec cette montagne russe, le parc élargit également son influence en tant que constructeur d’attractions, présentant par la même occasion « Stryker Coaster », son nouveau modèle dont Roland Mack est « certain » qu’ils pourront « en construire plusieurs exemplaires ».



Alors que la saison estivale s’annonce riche en découvertes avec les rénovations et les ajouts prévus dans d’autres sections du parc, Europa-Park reste un incontournable pour les amateurs de sensations fortes et d’aventures thématiques.

Qui sait quelle surprise le parc nous réserve à l’avenir ? Une chose est sûre : Europa-Park ne cesse d’innover et de repousser les limites de l’expérience en parc d’attraction.

Infos pratiques

Le parc est ouvert tous les jours jusqu’au 12 janvier 2025. Seules exceptions le 24 et 25 décembre.

Un train direct relie Paris à Europa-Park en 2h30. Depuis l’Allemagne, de nombreuses navettes et cars sont mis à disposition des visiteurs.

Pour grimper dans l’une des 4 voiturettes du « Voltron Nevera » et profiter des autres attractions, il faudra débourser entre 61,50€ et 69,50€ pour les billets achetés en ligne. Petit supplément de 10€ à prévoir si vous achetez les tickets sur place.