Ce que votre téléphone fait à votre système nerveux

Le téléphone a pris une place majeure dans notre quotidien, au détriment bien souvent de notre bien-être.

Le sujet choisi cette semaine par notre experte en gestion du stress, Mary-Morgane, est universel : le téléphone, et son emprise sur notre quotidien. Parce que bien souvent, avant même de se lever, à peine avons-nous les yeux que nous sommes déjà sur notre téléphone.

Une notification, un message, un mail, ou un scroll de quelques minutes… sans le savoir, vous avez déjà donné à votre cerveau sa première dose de stress de la journée. Parce que oui, le téléphone est une source continue de stress, sans que l’on s’en rende vraiment compte. « Votre téléphone n’est pas juste un outil. C’est un déclencheur permanent de stress pour votre système nerveux. Et il agit sur vous bien plus profondément que vous ne le pensez », nous confirme Mary-Morgane.

« L’erreur qu’on fait tous, c’est de penser que le téléphone ce n’est que quelques minutes par-ci, par-là, poursuit notre experte. Alors qu’un téléphone, c’est surtout des notifications qui alertent notre cerveau, des informations en continu, une stimulation visuelle très rapide, des micro-récompenses qui font monter la dopamine puis la font chuter, et une attention qui saute en permanence d’un sujet à un autre ».

Se détacher

Vous ne serez pas surpris donc si on vous dit que finalement, votre cerveau est alerté plusieurs centaines de fois, alors qu’on pense que ce n’est que quelques minutes par-ci par-là. Et le problème, c’est qu’on ne peut pas s’en empêcher…

Alors comment faire pour s’en détacher ? Déjà, nous devons analyser l’impact du téléphone sur notre corps et notre esprit. Il fragmente l’attention, ce qui créé une fatigue mentale. Il maintient notre corps en alerte. Et il nous éloigne de nos sensations. Ensuite, Mary-Morgane nous invite à nous poser une question : « est-ce que je prends mon téléphone, ou est-ce que c’est lui qui « m’attrape » ? »

« Si vous le prenez par choix, en conscience, pour une raison précise, pas de problème. Si vous le prenez par réflexe, par habitude, par stress, par vide intérieur ou par fuite, alors votre système nerveux va en payer le prix ».

Le bon geste

Pour apprendre à se détacher de notre téléphone, Mary-Morgane nous conseille plusieurs fois par jour, pendant 5 minutes, de s’éloigner des écrans. Et de regarder simplement autour de vous, par la fenêtre, au loin. Contrairement à un regard posé sur un écran, qui est en focus court, regarder au loin, balayer un espace large permet d’envoyer un message totalement opposé au cerveau : « je suis en sécurité, je peux redescendre ».

« Et vous allez voir : c’est l’un des gestes les plus apaisants qu’on puisse offrir à son système nerveux dans une journée ultra connectée », nous conseille Mary-Morgane. Alors, allez-vous jouer le jeu ?