Sabrina Carpenter bientôt chez Marvel ? Une rumeur enflamme les fans

Sabrina Carpenter pourrait bientôt ajouter une nouvelle corde à son arc. Déjà star mondiale de la pop, l'interprète d'Espresso serait désormais dans le viseur de Marvel Studios pour rejoindre le Marvel Cinematic Universe.

Selon le journaliste américain Daniel Richtman, souvent bien informé sur les coulisses des productions hollywoodiennes, la chanteuse figurerait en tête de liste pour incarner Dazzler, une mutante emblématique de l'univers des X-Men.

Un personnage qui lui ressemble

Créée en 1980 dans les comics Uncanny X-Men, Alison Blaire, alias Dazzler, possède un pouvoir unique : elle transforme les ondes sonores en énergie lumineuse.

Lasers, boucliers, illusions ou encore manipulation des émotions... ses capacités font d'elle une héroïne redoutable. Mais ce qui rapproche surtout Dazzler de Sabrina Carpenter, c'est son métier : dans les comics, Alison Blaire est... une chanteuse pop qui mène une double vie de super-héroïne.

Un profil qui semble parfaitement correspondre à la star américaine, déjà habituée à mêler musique et comédie.

Une carrière d'actrice avant la musique

Avant de s'imposer dans les classements musicaux, Sabrina Carpenter s'était fait connaître grâce à la série Disney Le Monde de Riley. Elle est ensuite apparue dans plusieurs films et séries, dont Tall Girl, Emergency ou encore New York, unité spéciale.

Son sens de la comédie, régulièrement mis en avant dans ses clips, pourrait séduire Marvel au moment où le studio prépare l'arrivée officielle des X-Men dans le MCU avec Avengers: Doomsday et Avengers: Secret Wars.

Rien d'officiel pour le moment

À ce stade, Marvel n'a confirmé aucun casting. Une autre rumeur évoque également Sabrina Carpenter pour le rôle d'Emma Frost, autre figure incontournable des X-Men.

Dazzler a déjà fait une très brève apparition au cinéma dans X-Men: Dark Phoenix, où elle était incarnée par Halston Sage. Si la rumeur se confirme, Sabrina Carpenter pourrait offrir une toute nouvelle version du personnage dans le futur MCU.

Pour l'instant, il ne s'agit donc que d'une rumeur, mais elle alimente déjà les discussions parmi les fans de Marvel comme de la chanteuse.