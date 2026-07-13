Ema sort un nouveau single pour rythmer tout l’été

Ema veut intégrer les playlists de l’été ! L’ancienne candidate de la Star Academy a dévoilé Sans Permission, un nouveau single solaire, ce vendredi 10 juillet 2026. Sur une production pop rétro, la jeune chanteuse s’affirme et chante sa volonté de se mettre au centre de ses préoccupations sans s’occuper du regard des autres.

Pour accompagner son single, Ema a sorti un clip. Entourée de son groupe d’amis, elle parcourt un Paris ensoleillé au volant d’une décapotable. Une vidéo pleine de liberté et d’insouciance, qui calibre encore plus ce nouveau single en tube de l’été.