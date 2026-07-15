Vianney promet un album "100 % humain" sans IA

À quelques mois de son retour musical, Vianney a pris une position très claire sur l'intelligence artificielle. Dans une publication partagée sur ses réseaux sociaux, le chanteur affirme que son prochain album sera conçu sans aucun recours à l'IA, de l'écriture jusqu'à la production.

« Pour l'entièreté de mon prochain album, je revendique la mention "0 % IA". Pas un instrument. Pas une mélodie. Pas un son. »

« C'est ce que je vous dois »

L'artiste réagissait à une initiative relayée par Billboard France, selon laquelle une partie de l'industrie musicale souhaite désormais distinguer les œuvres créées avec l'intelligence artificielle grâce à des mentions comme « Générée par IA » ou « Assistée par IA ».

S'il salue cette démarche, Vianney va encore plus loin en revendiquant un disque entièrement conçu par des musiciens et créateurs humains.

« Je pense qu'on est beaucoup à espérer des albums 100 % humains de la part de nos artistes favoris. »

Le chanteur explique également que cette approche correspond à sa vision de la création artistique.

« De mon côté, j'estime que c'est ce que je vous dois et ce qui procure le plus de plaisir au moment de la fabrication du disque. Vive les amoureux réels de la musique, vive nos intelligences imparfaites et vive les artisans de cette industrie. »

Un débat qui agite le monde de la musique

L'utilisation de l'intelligence artificielle dans la création musicale suscite de plus en plus de discussions. Des plateformes capables de générer des morceaux à partir de simples instructions textuelles alimentent régulièrement les débats sur la place des artistes et la protection de la création.

Plusieurs chansons ont déjà été soupçonnées d'avoir été produites, en partie ou totalement, grâce à l'IA, relançant les interrogations sur la transparence et l'authenticité des œuvres.

En parallèle de cette prise de parole, Vianney prépare activement son prochain album ainsi qu'une nouvelle tournée, dont le coup d'envoi est prévu en mars 2027.